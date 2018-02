Geislingen Fasnet: Wie weit darf Party-Spaß gehen?

Ganz ähnlich lautete der Tenor der meisten Facebook-Kommentare. Jutta Beltrame etwa schreibt: "Fasnet gehört einfach dazu in Geislingen! War am Schmotzigen selber dort und es war wunderschön!" Auch Karl "Kalki" Napf outet sich als Fasnets-Fan - zeigt aber dennoch Verständnis für die Anwohner: "Ich war auch viele Jahre in der Fasnet unterwegs und habe es geliebt... aber ich glaube schon, das es für die Anwohner eine Zumutung ist... ."