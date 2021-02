Geislingen Fasnet-Impressionen in Zeit ohne Fasnet

SWR Reporterin Sonja Faber-Schrecklein macht außerdem die Bekanntschaft mit einem echten Geislinger Fasnet-Urgestein. Sylvester Zollickhofer moderiert seit mehreren Jahren die berühmt-berüchtigte Fasnet-Prunksitzung. Warum sein Herz für die fünfte Jahreszeit schlägt und wann schon einmal auf die Fasnet verzichtet werden musste, erzählt er der Reporterin (Dienstag, 9. Februar).

Pater Augusty kommt aus Kerala in Indien und ist seit 2011 Pfarrer in der Seelsorgeeinheit "Am Kleinen Heuberg" und zudem Dekan des katholischen Dekanats Balingen. Seine Narren-Gottesdienste sind beliebt. Nur in diesem Jahr muss Verzicht geübt werden. Trotzdem versteht er es, seiner Gemeinde Trost zu spenden (Mittwoch, 10. Februar).

Keine Fasnet ohne Larven: Schreiner Daniel Schädle hat vor Jahren die neueste Geislinger Fasnet-Figur "Schopfaweible" geschaffen, in seiner eigenen Privatwerkstatt. Sonja Faber-Schrecklein besucht ihn und erfährt, was ihn an der Schnitzerei begeistert und wie er die Fasnet mit seiner Familie einfach in die eigenen vier Wände verlegt hat.