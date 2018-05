Geislingen Expertenjury findet das Geislinger Agenda-Konzept förderwürdig

Das Vorhaben mit dem Titel "Von der Klimastadt zur smarten Klima-City 4.0 – Digitale Agenda 2025" will mit Hilfe eines moderierten Bürger-, Stadt- und Gewerbe-Dialogs eine integrierte Digitalisierungsstrategie erarbeiten. Dafür erhält die Stadt vom Land Fördermittel in Höhe von 34 400 Euro. Innenminister Thomas Strobl hat die Siegerurkunde an Geislingens Klimamanager Dieter Hornung und Welf Schröter, Moderator des "Arbeitskreises Klimastadt", übergeben.

Das vorgelegte Konzept soll nicht nur dem Klima nutzen, sondern auch den Zusammenhalt und die Wirtschaftskraft Geislingens stärken. Gemeinsam mit den Bürgern und der örtlichen Wirtschaft sollen Antworten unter anderem auf folgende Fragen gefunden werden: Wie kann eine harmonisierte kommunale Digitalisierungsstrategie zur schnelleren Erreichung der eigenen Klimaschutzziele beitragen? Wie kann eine solche digitale Agenda neue Mobilitätsformen und Mobilitätsdienstleistungen auf der Basis von E-Car- und Sharing-Nutzungen im ländlichen Raum zur Reduzierung von Benzin- oder Dieselverkehr voranbringen? Wie kann eine kommunale Digitalisierungsstrategie bürgerschaftliche Partizipationen, den sozialen und kulturellen Zusammenhalt, Inklusion und Integration, Vereinsleben, Schutz der Privatheit, Daten- und Identitätsschutz befördern? Wie kann eine kommunale Digitalisierungsstrategie eine "Wirtschaftsförderung 4.0" ermöglichen und somit Betriebe, Handel, Handwerk, Gewerbe, StartUps und Selbstständige bei der digitalen Transformation der Geschäfts- und Arbeitsprozesse unterstützen?

An dem Wettbewerb haben zwischen August und Dezember 2017 75 Kommunen teilgenommen. Elf davon bewarben sich um die Umsetzung von landesweiten, digitalen Leuchtturmprojekten und damit um den Titel einer "Digitalen Zukunftskommune".