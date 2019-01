Geislingen Erst nach Dreikönigstag beginnt die Fasnet

"Selina ist fast schon im Pelzrutscherhäs auf die Welt gekommen", sagt Harsch. Umso schöner, dass die Töchter, die beide im Ballett aktiv sind oder trainieren, dieses Jahr die Geislinger Fasnet repräsentieren.

Apropos Ballett: Richtig los geht es mit der Fasnet am kommenden Wochenende mit den Showtanz-Veranstaltungen der Tänzerinnen am Freitag und Samstag in der TSV-Halle, ab 20 beziehungsweise 13 Uhr. "Das Ballett trainiert das ganze Jahr dafür", weiß die Zunfträtin Harsch. "Die sind mit Herz und Seele dabei. Sie freuen sich auf die Auftritte und brauchen die." Außerdem ist am Samstag ab 19.30 Uhr der Brauchtums­abend der Geilsinger Zunft.

Bis zum Schneckenball, mit dem die Narrenzunft am Aschermittwoch die Fasnet beschließt, sind es dann noch fast zwei Monate. In dieser Zeit stehen nicht nur die Teilnahme an einem Dutzend auswärtigen Veranstaltungen auf dem Plan, sondern auch die Höhepunkte der Geislinger Fasnet: Am Samstag, 26. Januar, wird um 15 Uhr der Narrenbaum vor dem Schloss aufgestellt. Die große Prunksitzung in der Schlossparkhalle findet am Samstag, 23. Februar, statt. Der Umzug mit vielen freien Laufgruppen und garantiert Hunderten Hästrägern im Geislinger Rot-Weiß schlängelt sich am Samstag, 2. März, durch den Ort. Und die Kinderfasnet zieht am Dienstag, 5. März, die kleinen Narren in die TSV-Halle.

Weitere Informationen: www.narrenzunft-geislin gen.de