Autoposer in Villingen-Schwenningen Qualmende Reifen und gefährliche Rennen

Die Szene der Autoposer war auch am vergangenen Wochenende wieder in Villingen aktiv - rund 150 Fahrzeuge beteiligten sich an den Treffen. Neben glühenden Reifen und röhrenden Motoren gab es auch das eine oder andere gefährliche Rennen über Parkplätze. Wir haben die Szene eine Nacht lang begleitet.