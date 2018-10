Geislingen Erinnerungsstücke in den Vitrinen

Geislingen-Binsdorf. Die Idee dazu hatte einmal mehr Andreas Schreijäg, einer der fleißigen Heimathistoriker im Ort. Gemeinsam mit Horst Berner und Hans-Jürgen Weger bereitet er die Ausstellung vor.

Für eine begrenzte Zeit wird ein Teilbereich des Ortsgeschichtsraums im Obergeschoss des Rathauses umgestaltet, um das Thema "Kriegsende" abzubilden. Zwei Vitrinen werden mit neuen Exponaten bestückt – mit Bildern, Dokumenten und Orden, vielleicht aber auch einer Pickelhaube, einem Säbel oder einem Bajonett. Die Begleittexte zu den Exponaten wird Ortsvorsteher Weger verfassen.

Was genau zu sehen sein wird, hängt vor allem von der Unterstützung ab, die die drei Ausstellungsmacher von den Binsdorfern erhalten: Derzeit sammeln sie alte Fotos von Kriegsteilnehmern. Die Namen der abgelichteten Männer sollen dann in der Messe am Volkstrauertag, 18. November, vorgelesen werden – eine Erinnerung daran, dass fast jede Familie der kleinen Stadt direkt vom Ersten Weltkrieg betroffen gewesen ist. Viele Söhne sind nicht zurückgekommen, und nur die alten Bilder erinnern noch an sie.