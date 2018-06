Geislingen Endspurt für den Schlosspavillon

Geislingen. Bereits seit 2016 war klar gewesen, dass an und in dem zwischen 1708 und 1712 errichteten Bauwerk dringend etwas getan werden muss: Der gesamte Pavillon neigte sich um rund zehn Zentimeter in Richtung des Parks, wodurch eine Reihe gravierender Folgeschäden entstanden war (der Schwarzwälder Bote hat berichtet).

Mit einer Reihe von Maßnahmen sollten diese ab Oktober 2017 behoben werden. Doch kurz bevor die Arbeiten in dem 310 Jahre alten Pavillon tatsächlich beginnen sollten, sind die Maßnahmen verschoben worden.

Zum einen hatten Untersuchungen erbracht, dass bereits in den 1950er-Jahren ein Betonriegel unter dem Fundament eingebaut worden war; dieses aufzugraben und mit Beton zu unterfangen war daher nicht mehr erforderlich. Zum anderen waren die Angebotspreise zu hoch, weshalb der Gemeinderat für eine erneute Ausschreibung stimmte. Daher machten sich die Handwerker erst in diesem Frühjahr daran, die Schäden an dem denkmalgeschützten Bauwerk zu beheben.