Geislingen Eine überaus seltene Auszeichnung der Stadt

Potentielle Träger der Ehrenplakette werden vom Bürgermeister, den Ortsvor­stehern oder Gemeinderäten vorgeschlagen. Ob diese Würdigung tatsächlich verliehen wird, entscheidet dann der Gemeinderat in nichtöffentlicher, geheimer Abstimmung mit einfacher Mehrheit. Geislingens Bürgermeister verleiht die Plakette in einem passenden Rahmen an den jeweiligen zu Ehrenden.