Geislingen Eine Reise von den Purzelbäumen zu den Salti

"Die Videoanalyse ist dabei ein ganz wertvolles Mittel", erklären die beiden Trainer. Man habe zwar ein Gefühl dafür, wie es richtig ist, aber an den Feinheiten könnte man am besten mit dem bewegten Bildmaterial arbeiten. "Seit einigen Jahren nehme ich daher Teile unseres Trainings auf, damit wir dann ganz genau analysieren können, was wir noch besser machen können, woran wir noch arbeiten müssen", erzählt Knaisch.

Auf dem Display ihres Handys zeigt sie ihren Schützlingen dann die Zeitlupenaufnahmen und die Fehler auf. "Manche Elemente muss man eben immer und immer wieder trainieren", weiß Knaisch und ergänzt: "Es ist manchmal schon frustrierend, wie oft immer das gleiche gemacht werden muss."

Über die Jahre wurden die Aufnahmen immer besser, deren Bandbreite immer größer. "Die Eltern und Großeltern sehen bei den Aufführungen ja immer nur einen kleinen Teil – und das wollten wir ändern", sagen Corinna Knaisch und Christoph Stiller. Über eine Woche lang immer nach der Arbeit widmete sich die Trainerin intensiv dem Projekt Video, sichtete Material und schnitt es Stück für Stück zusammen. "Unser Fachmann ist leider ausgefallen, da musste ich selbst ran." Herausgekommen ist ein stattliches Video mit einer Laufzeit von fünfeinhalb Minuten. Zu sehen ist die Entwicklung vom Purzelbaum über den ersten Handstandüberschlag bis hin zu anspruchsvolleren Übungen am Reck oder auf dem Schwebebalken.

"Wir sind froh, dass wir auch während der Schulferien in die Halle können, da sind wir der Stadt Geislingen sehr dankbar dafür", so Stiller. Aber auch befreundete Sportler, Funktionäre und Gönner außerhalb des eigenen Vereins fördern die Geislinger Turner. "Es ist schön zu sehen, dass andere die eigene Arbeit zu schätzen wissen und uns dann auch Möglichkeiten erschließen, die wir normalerweise nicht haben", sagt Christoph Stiller. So durften die TSV-Athleten im vergangenen Jahr mehrfach in Tübingen eine Halle mit einer Schnitzelgrube nutzen. "Da trainieren wir dann ganz intensiv Teile und Bewegungsabläufe, die ohne die Schaumstoffschnitzel so nicht machbar wären", freut sich Stiller über die zusätzlichen Übungsmöglichkeiten.

Für die Männer wird es übrigens am 18. Februar ernst, wenn sie in der Verbandsliga gegen WKG KTT Heilbronn 2 starten. Und am 3. März steht das immer junge Derby gegen die Kameraden von der TG Schömberg an. "Wir sind gut gerüstet, leider wird unsere Mannschaft immer älter", bedauert Stiller. Mit dem Nachwuchsproblem sind sie aber nicht alleine. "Nur die Turnerhochburgen oder Leistungszentren haben keine Nachwuchssorgen im Aktivenbereich", weiß der 32-jährige Stiller, dessen Mannschaftskameraden im Alter zwischen 19 und 39 Jahre alt sind.

Weitere Informationen: Das Turner-Video ist auf der Facebook-Seite des TSV Geislingen zu finden. Trainingszeiten sind abrufbar unter tur nen.tsv-geislingen.de.