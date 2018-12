Geislingen Ein Dach über dem Schauhühnerstall

Geislingen-Binsdorf. Rund um den Hof herrscht in diesen Tage geschäftiges Treiben: Laster fahren Füll- und Baumerial an, ein Bagger schaufelt Kies, in einer Halle surrt eine Bohrmaschine.

Nebenan werden Verpackungen per Gabelstapler in die ehemalige Scheune gebracht. Denn nach Ostern ist Weihnachten dank des Gebäcks die zweite Hauptgeschäftszeit für Eier produzierende Betriebe wie den Steine­furthof der Familie Hölle.

"Wir liegen im Zeitplan", sagt Matthias Hölle. Zusammen mit seinem Sohn Tobias leitet er die GbR, die die neue Nutzung des ehemaligen Schweinestalls als Hühnerhof vorantreibt (wir haben berichtet).