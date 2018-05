Geislingen Drei Frauen, ein Piano, viel Gefühl

Musical-Liebhaber kamen bei den Titeln "Wann trägt der Wind mich fort" aus "Bonifatius", "Das einsame Gewand" aus "Die Päpstin" sowie Hits aus "König der Löwen" auf ihre Kosten. Alles wurde von zauberhaften Bildern auf der Leinwand untermalt.

Nach der Pause sorgten die Titel "Halleluja" und "Ein Leben lang" sowie weitere Eigenkompositionen für ganz, viel Gefühl. Moni Lehners Version von Elton Johns "Your Song" begeisterte die Zuhörer.

"Gänsehautfeeling" gab es auch bei den Titeln von Queen "Who wants to live forever" und "Bohemian Rhapsody". Das Publikum ging den ganzen Abend über begeistert mit. Das Konzert, geradezu eine "Reise für die Seele", endete emotional mit den Zugaben "Ain’t no mountain high enough", "The Rose" und "Oh happy Day". Danach wollte der Beifall kein Ende nehmen.

Aber nicht nur das Publikum war von "The Certain Something" begeistert, sondern die Sängerinnen umgekehrt auch von der Kulturscheune: Sie gaben viel Lob für das Ambiente, das Catering und die Betreuung.

Kurzum: auch die Kulturscheue Erlaheim hat das "gewisse Etwas". "The Certain Something", die Kulturscheune Erlaheim und natürlich das Publikum passten an diesem Konzertabend perfekt zusammen.