Geislingen Die Behörden haben Brandschutz im Blick

Geislingen. Die Arbeiten auf dem Gelände im Schopflenwald gehen voran. Das Fundament für das Kindergartengebäude ist so gut wie fertig, bis Mitte kommender Woche ist alles eingeschottert und entwässert. Dann sind die Schreiner an der Reihe.

Der stete Baustellenverkehr und die Einschränkungen, welche die Anlieger erdulden müssen, stoßen dabei allerdings nicht immer auf ungeteilte Gegenliebe. Und auch die Arbeiten auf dem rund 1950 Quadratmeter großen Areal, auf dem am 1. März offiziell der Wald- und Naturkindergarten eröffnen soll, wird von so manchem Zeitgenossen ganz genau beobachtet. Für einige Geislinger ein besonderes Ärgernis: Anstatt der im Vorfeld öffentlich kommunizierten 18 Fichten, die der Waldumwandlung hätten zum Opfer fallen sollen, wurden am Ende fast 50 große Bäume gefällt.

Bei dem Wald- und Naturkindergarten in Geislingen handelt sich um ein besonderes Objekt, da sind sich allerdings alle einig. Aufgrund der exponierten Lage sind bei der Erschließung und dem Betrieb der neuen Betreuungseinrichtung teils besondere Maßnahmen zu ergreifen. So beispielsweise beim Thema Brandschutz. "Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv mit diesem Thema beschäftigt", bestätigt Hans Schenk. Er habe zusammen mit dem Kreisbrandmeister, dem Geislinger Stadtbauamt und den zuständigen Stellen beim Landratsamt eine Konzeption erarbeitet, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Geislingen. Im Rahmen der Baugenehmigung seien vom Landratsamt brandschutztechnische Nebenbestimmungen festgelegt worden, bestätigt die Behörde. Ein umfassendes Brandschutzkonzept sei für den Wald- und Naturkindergarten dagegen nicht erforderlich. Die behördlichen Auflagen befassen sich zum einen mit dem Personenschutz: Aus jeder Ebene wurden jeweils zwei bauliche Rettungswege eingeplant. Im Erdgeschoss gibt es jeweils direkte Ausgänge in das Freie, im Obergeschoss einen zweiten Rettungsweg über eine Außentreppe. Damit im Fall der Fälle das Feuer nicht so leicht auf den angrenzenden Wald übergreifen kann, muss ein Sicherheitsabstand von 30 Metern zwischen dem Gebäude und dem Wald eingehalten werden. Die Zufahrtswege zum Gebäude hätten beziehungsweise würden noch einen tragfähigen Unterbau erhalten, damit bei jeder Witterung das Gebäude auch mit Schwerlastverkehr erreichbar ist, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Zusätzlich seien Zufahrts- und Bewegungsflächen für Fahrzeuge der Feuerwehr eingeplant. "Allein auf unseren Fahrzeugen haben wir 5000 Liter Löschwasser zur Verfügung", sagt Hans Schenk. Zusätzliches Löschwasser garantiere ein unterirdischer Wasserbehälter vor Ort. Bei größeren Einsätze würde zusätzlich Wasser von der nächsten Entnahmestelle abgegriffen; die dafür benötigte Zeit könne man mit den genannten Ressourcen überbrücken, so der Feuerwehr-Kommandant.