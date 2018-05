Geislingen Der Reiz alter Schlepper

Allerdings dürfen nur Teilnehmer mit historischen Fahrzeugen bis aufs Veranstaltungsgelände vor dem Erlaheimer Schützenhaus fahren: Sie können sich ab 10 Uhr auf dem Gelände registrieren lassen, erhalten Verpflegungsgutscheine und Formulare, in denen Marke und Modell ihres Schleppers, Baujahr, PS-Zahl und Besitzer eingetragen werden. Diese hängen dann an den Fahrzeugen – so können sich die anderen Besucher auf den ersten Blick über diese informieren.

Wie viele Schlepperfahrer tatsächlich kommen, hängt nicht zuletzt vom Wetter ab, wissen die Organisatoren. So ist es unlängst auch in Täbingen gewesen: Gerechnet hatten die Veranstalter des dortigen Traktorentreffen mit 100 Gästen, gekommen sind dann aber gut 300.

Zumindest für die Bewirtung wäre Regenwetter allerdings kein großes Problem: Sitze und Bänke werden im großen Schuppen des Schützenvereins aufgestellt, sodass die Gäste auch bei widriger Witterung gemütlich zusammensitzen können.