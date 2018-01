Geislingen Der Borkenkäfer findet gedeckten Tisch vor

Geislingen. Wolfgang Heitz und Bernd Klumpp sind regelmäßig in den Wäldern unterwegs – am Mittwoch gemeinsam auf Geislinger Gemarkung. "Hier stand noch vor ein paar Wochen eine ganze Reihe an stattlichen Bäumen, nach den Stürmen ist fast alles kahl", erklärt Heitz, Leiter des Forstreviers Geislingen.

Auf dem Areal in der Nähe des Kaisersteins direkt an der Kreisstraße 7128 sind die Schäden, die die Stürme am 14. Dezember sowie am 3. und 18. Januar angerichtet haben, nicht zu übersehen. Kreuz und quer liegen die Nadelbäume auf dem Boden, Bruchholz von "Burglind", "Friederike" und Co. Doch auch etliche Bäume, die noch stehen, sind sichtlich angeschlagen. "Da muss nicht einmal mehr ein großer Sturm aufziehen, und schon kippt diese Fichte vollends um", erklärt Heitz. Mit dem Messer schabt er an der Rinde und lässt zum Vorschein kommen, wovor viele Waldbesitzer Angst haben: Zeichen von Borkenkäferbefall. "Privatwaldbesitzer werden dringend gebeten, in ihren Nadelholzbeständen Sturmholz vom Herbst und Winter sowie alte Käferbefallsherde vom Sommer 2017 rechtzeitig vor dem ersten Schwärmflug der Borkenkäfer aufzuarbeiten", sagt Bernd Klumpp, Geschäftsführender Beamte beim Forstamt des Landratsamts Zollernalb. "Wir müssen alle verfügbaren Maßnahmen ergreifen, damit es nicht zu einer Massenvermehrung der Schädlinge kommt", betont Klumpp.

Die trockene und warme Witterung im Sommer und Herbst des vergangenen Jahres hätten dafür gesorgt, dass sich die Borkenkäfer optimal entwickeln könnten, wissen die Forstprofis. Ob fertiger Käfer oder als Puppe oder Larve, die Schädlinge seien sehr resistent und überstehen selbst starken Frost, wenn er nicht zu lange andauert.