Geislingen Dem Schrecken ein Gesicht geben

"Sechs der 65 Gefallenen wurden in Geislingen in einem Sammelgrab beerdigt", berichtete Koch. In den 1950er-Jahren sei dieses aus unbekannten Gründen aufgelöst worden. "Der Großteil der Gefallenen liegt in Belgien und Frankreich, aber es gab auch vereinzelte Gefallene in Litauen und Polen." Im Sommer hatte der Stadtarchivar in Belgien mehrere Soldatenfriedhöfe besucht. Etwa Hooglede, wo sich gleich vier Gräber von Geislingern befinden, Langemark und Lijsstenthoek, sowie das französische Sailly-sur-la-Lys.