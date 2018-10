Geislingen Clarisonos: dunkles Holz und helle Stimmen

Geislingen-Binsdorf. Ein Kirchenkonzert der besonderen Art erwartet die Besucher am Sonntag, 28. Oktober, ab 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Markus in Binsdorf: Unter dem Titel "Dunkles Holz und helle Stimmen" musizieren an diesem Abend das Klarinettenquartett "Clarisonos" und der Kirchenchor Hausen am Tann.