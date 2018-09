Geislingen Blick in heimliche Ecken und Winkel

Der Keller wird heute praktisch nicht mehr genutzt. Zu besichtigen waren aber noch der Waschraum, die Gesindestube oder das Badezimmer der Nonnen. Vom Keller gelangt man in den barocken Klostergarten, dessen Terrassenform heute noch erkennbar ist.

Ein Höhepunkt des Denkmaltages war die Besichtigung des historischen Konventsaals, der bis heute für Veranstaltungen genutzt wird. Bei den laufenden Untersuchungen, die vor der anstehenden Sanierung des Gebäudes erforderlich sind, wurden bereits einige Details an den Stuckdecken und Wänden freigelegt.

Ein Einblick in das klösterliche Leben, Informationen zur anstehenden Sanierung und viele Details zu Geschichte und Entwicklung des Klosters wurden den Besuchern am Tag des offenen Denkmals geboten. Der große Besucherandrang zeigte das große Interesse an dem heimatgeschichtlich bedeutsamen Gebäude.