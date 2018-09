Geislingen Blasmusik und Krustenbraten mit Knödeln

Das Fest startete am Samstagnachmittag mit dem Dämmerschoppen. Am frühen Abend macht der Musikverein Lyra Obernheim den Auftakt und spielte unterhaltsame Blasmusik. Nach tosendem Applaus intonierten die Musiker eine Zugabe, bei der so mancher Besucher auf der Bank stand.

Das absolute Muss eines Oktoberfestes, den Fassanstich, übernahm unter den Augen von Bürgermeister Oliver Schmid und dem Vereinsvorsitzenden Dieter Brobeil Ortsvorsteher Ewald Walter; dieser entwickelte zu sich zu einer als unterhaltsamen Gaudi. Brobeil übernahm fortan die Moderation des Abends und kündigte das altbewährte Trinkspiel "Sechs Mann, oa Maß" an, bei dem die Teilnehmer eine Maß Bier innerhalb kürzester Zeit trinken mussten.

Danach durfte die Stadtkapelle Binsdorf ran, die "Can’t Take My Eyes Off You" begeisterte. Auch bei den jüngeren Besuchern kam die Musik sehr gut an. "Es ist schön zu sehen, dass das Oktoberfest vor allem bei den Jugendlichen viel Anklang findet", bestätigte Martin Welte. Der ehemalige Vorsitzende des Musikvereins lobte auch die vielen Mitglieder, die vor etwa einem halben Jahr mit den Vorbereitungen begonnen hatten. "Es ist zwar viel Aufwand, aber wenn man die tolle Atmosphäre hier mitbekommt, dann weiß man, dass es sich gelohnt hat", freute sich Welte.