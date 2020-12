Geislingen Binsdorf erreicht einen neuen Höchststand

Geislingen-Binsdorf. Zuletzt ist die Einwohnerzahl drei Jahre in Folge gewachsen und erreichte nach 1061 und 1076 Einwohnern in den Jahren 2018 und 2019 jetzt den neuesten Höchststand. Damit hält der Wachstumstrend seit 2010 weiter an: Damals war die Einwohnerzahl nach Einführung der Zweitwohnsitzregelung in Universitätsstädten auf 1008 Menschen gesunken: Aus Binsdorf stammende Studierende hatten deshalb formal ihrem Heimatort den Rücken gekehrt