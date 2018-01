Geislingen Binsdorf: Brandursache weiter unklar

Der 3. Januar 2018 wird sicherlich noch eine ganze Zeit nachhallen, für Chef und Mitarbeiter der Thomas-Preuhs-Holding (TOP), für die Einsatzkräfte und für die Binsdorfer. "Ich bin sehr dankbar für den hohen Einsatz, den die Feuerwehrleute und Rettungskräfte gezeigt haben, das persönliche Risiko, das sie bei den schwierigen Bedingungen eingegangen sind", sagt Thomas Preuhs. Der Firmenchef hatte seinen Urlaub nach der Feuermeldung sofort abgebrochen, war zurück ins Schwabenland geeilt und noch im Laufe des Vormittags vor Ort. "Aufgrund des Orkans wurde das Feuer immer wieder neu angefacht, eine schwierige Situation, aber die Einsatzkräfte haben einen echt tollen Job gemacht", so Preuhs.

Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern immer noch an, Kriminalpolizei und Gutachter haben unter anderem die Brandruine bereits ausgiebig unter die Lupe genommen, Chemiker haben Proben genommen und ausgewertet. Die gute Nachricht: "Weder für die Bevölkerung noch für die Mitarbeiter besteht ein gesundheitliches Risiko." Am Dienstag waren zudem Mitarbeiter des Landeskriminalamts vor Ort. Wann die Ermittlungen abgeschlossen seien und der Abschlussbericht vorliege, sei ungewiss. "Die Ungewissheit über die Brandursache wiegt natürlich schwer", so der Firmenchef. An Spekulationen möchte er sich nicht beteiligen, auch wenn es bereits erste Hinweise gebe, was sich vielleicht zugetragen haben könnte.

Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer auf die Lagerhalle begrenzt werden, die direkt angeschlossenen Büro- und Produktionsgebäude blieben weitgehend verschont. "Wir hatten praktisch keine Wasserschäden, unsere Brandschutzmaßnahmen inklusive der Brandschutzwand haben sich bewährt." So konnten 130 Arbeitsplätze bei der Holding und bei Solare Datensysteme gerettet werden.