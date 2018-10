Geislingen Bewegung und viel Spaß für Kinder

Geislingen. So viele Besucher wie bei der Premiere des Familientags im vergangenen Jubiläumsjahr der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld erwarten Bankvorstand Thomas Merz und Marketingleiter Andreas Renner. Damals sei die Halle den ganzen Nachmittag lang gut besucht gewesen. Sie haben den Termin bewusst ans Ende der Weltsparwoche und der Herbstferien gelegt: "Dann können sich die Kids noch einmal richtig austoben, bevor es in die Schule geht."

Denn Bewegung ist ein wesentlicher Faktor des Programms von 13 bis 17.30 Uhr. Bei einer Kinder-Olympiade dürfen Mädchen und Jungen einige Stationen aus dem Programm des Bewegungspasses absolvieren und sich danach eine Medaille und eine Urkunde abholen.

Laut Jürgen Koch, dem Vorsitzenden des TSV Geislingen, ist die Stadt eine der Pilotgemeinden des Bewegungspasses, der mithelfen soll, die motorischen und koordinativen Fähigkeiten der Kinder zu verbessern. Beim Familientag in Geislingen soll der Bewegungspass offiziell vorgestellt werden. Michael Brobeil, Leiter der Abteilung Turnen im TSV, will den Spaß an Bewegung vermitteln.