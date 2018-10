Geislingen Besuchszeit vergeht wie im Flug

Die Betreuung übernahmen die Franziskanerinnen. Es entwickelte sich ein großes Zentrum, in dem im Jahr 1900 bis zu 400 Personen lebten. Da die Anforderungen an die Pflege ständig stiegen, die Zahl der Schwestern aber abnahm, wurde auf Initiative der Franziskanerinnen im Jahr 1991 die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn ins Leben gerufen, die seither als Träger der Behindertenhilfe die Aufgaben des Klosters fortführt und ebenfalls Träger des Altenzentrums St. Martin in Geislingen ist.