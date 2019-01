Geislingen Beim Training herrscht großer Andrang

Was die Abteilung attraktiv macht, sei vor allem der Zusammenhalt, der Spaß miteinander und natürlich die Möglichkeit, an den Geräten zu lernen. "Unser Ziel ist es, den Kindern den Spaß an der Bewegung zu zeigen und die älteren Mädchen und Jungen auf den Liga-Wettkampf vorzubereiten", so Knaisch.

Wenn es dann um die Wettkämpfe geht, können die Turner neben dem Gauturnfest auch an Pflichtwettkämpfen teilnehmen und sich weiter qualifizieren. Sieben Mädchen im Alter von 13 bis 20 Jahren haben sich für die diesjährigen Kreisliga-Wettkämpfe qualifiziert. Außerdem werden derzeit drei 15- und 16-jährige Jungen darauf vorbereitet, die Liga-Mannschaft ab 2020 zu unterstützen.

Der Turnabteilung ist bewusst, dass die Gemeinschaft nicht nur im Training gestärkt werden kann, und veranstaltet deswegen im Sommer gerne mal ein Spaß-Training mit Grillfest und einen Familienausflug. Im vergangen Jahr ging es nach Ulm in die "Wimsener Höhle", mit anschließendem Weißwurstfrühstück und einer Fahrt mit der historischen Stadtbahn.

Eine weitere Veranstaltung ist der Familientag mit Kinder-Olympiade und Zirkus-Show letztes Jahr gewesen. In Kooperation mit den Erlaheimer Turnerinnen veranstaltete der TSV im vergangenen Jahr zum ersten Mal eine Vereinsmeisterschaft für Kinder und Jugendliche, erzählt Abteilungsleiter Michael Brobeil. Die weiblichen Turnerinnen traten in Einzelwettkämpfen je nach Altersstufe gegeneinander an. "Es war ein großer Erfolg, sodass wir es dieses Jahr auch für die männlichen Turner einführen wollen", so Brobeil.

Weitere Pläne sind 2019 ein Trainingslager für die Jugendlichen über ein Wochenende, in dem der Zusammenhalt gestärkt werden soll und bei dem sich die Turner auch an einer Schnitzelgrube austoben können. "Bei den älteren Mädchen merkt man, dass diese Gemeinschaft und der Zusammenhalt einfach da sind: Sie sitzen auch ab und zu abends nach dem Training zusammen in der Halle, bestellen sich Pizza und quatschen einfach", sagt Knaisch lachend.

Außerdem möchten die Trainer für die Jüngeren eine Wanderung mit anschließendem Kegeln und Übernachtung in der TSV-Halle planen. All das sind nach Ansicht der Abteilung gute Wege, die Gemeinschaft im Verein zu stärken. "Wir sind ein regionaler Verein. Wir möchten mit eigenen Mitteln und Kräften unsere Ziele erreichen – dafür brauchen wir diese Gemeinschaft", hält Brobeil fest.

Außerdem sei es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen soziale Kontakte knüpfen, dabei nicht nur ehrgeizig an den Erfolg bei Wettkämpfen festhalten, sondern vielmehr Zusammenhalt in der Gruppe aufbauen, um auch das weitere Fortbestehen der Turnabteilung zu ermöglichen.

"Jeder darf zu uns kommen, wenn es gerade keinen Aufnahmestopp gibt. Man muss nicht super gut turnen können, um in unserem Verein Platz zu finden. Für uns steht die Gemeinschaft einfach nur stark im Vordergrund", sind sich Knaisch und Brobeil einig.

Name: Turnabteilung des TSV Geislingen

Gründung: 12. Mai 1895 als Turnverein 1895 Geislingen

Abteilungsleiter: Michael Brobeil

Jugendleiterin: Katharina Mayer

Mitglieder: 407; davon 130 Kinder und Jugendliche

Internet: turnen.tsv-geislingen.de

Für alle Mitglieder fällt ein jährlicher Grundbeitrag an, dessen Höhe vom Alter abhängig ist: Für Kinder ab zehn Jahren kostet es 19 Euro, ab 15 Jahren 26 Euro und Erwachsene zahlen 35 Euro. Aktive Mitglieder zahlen ab zehn Jahren insgesamt 33 Euro, ab 15 Jahren 46 Euro und ab 18 Jahren 61 Euro.

Neben Training und Wettkampfbetrieb bietet die Turnabteilung ein Eltern-Kind-Turnen, Gymnastikgruppen für ältere Frauen und ehemalige aktive Mitglieder sowie eine Sportgruppe für ältere Männer an. "Wir möchten für jede Altersstufe etwas anbieten. Dabei ist vom Kleinkindalter bis hin zu unserem ältesten Mitglied mit 83 Jahren jedes Alter vertreten", so Abteilungsleiter Michael Brobeil.

Die männlichen Turner sind dieses Jahr in der Landesliga aktiv.