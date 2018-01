Geislingen Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gegen 18 Uhr war die Seat-Fahrerin auf dem Weg in Richtung Rosenfeld. In der leichten Rechtskurve vor dem Mildersbach kam sie mit ihrem rechten Vorderrad auf den Grünstreifen. Reflexartig steuerte sie scharf nach links und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto schoss quer über die Fahrbahn und krachte in einen Baum. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Zollernalbklinikum nach Balingen.

Am Seat entstand Totalschaden von etwa 4000 Euro.