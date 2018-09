Geislingen Auftrag zu Elektrotechnik-Planung

Geislingen (wus). "Zumindest planerisch sind wir im vierten Bauabschnitt angelangt", sagte Geislingens Bauamtsleiter Markus Buck in der Gemeinderatssitzung. Das Gremium hat am Mittwoch den Auftrag für die Planung der Elektrotechnik in den Räumen der Grundschule am Schlosspark vergeben. Dieser ging zum Honorarpreis von rund 58 000 Euro an das Ingenieursbüro aus Albstadt, das bereits die Elektrotechnik-Planung der vorherigen Bauabschnitte ausgeführt hatte.