Geislingen Arbeit für Kulturlandschaft wird honoriert

Doch müsse die Gesellschaft dieses Engagement fördern, da es der globale Agrarmarkt nicht tue. Vereine, Landbewirtschafter und Naturschützer hätten eine wichtige Rolle. Doch sei die Kulturlandschaft durch den Flächenverbrauch bedroht. Jury-Vorsitzender Volker Kracht stellte dann die Preisträger im Einzelnen vor.

Die Aktiven der Geislinger Ortsgruppe des Albvereins befreien seit acht Jahren eine ehemalige Schafweide in der Sommerhalde zwischen Geislingen und Isingen von Bewuchs. Seit die Sommerhalde in den 1970er-Jahren brach gefallen war, wuchs sie zunehmend zu. Unter der Regie von Naturschutzwart Reiner Klaiber nahm sich die Gruppe des einen Hektar großen Gebiets an. Heute kommen dort wieder seltene Pflanzen und Insekten vor wie der "Kleine Schlehenzipfelfalter". Der Verein veranstaltet auch Kräuterwanderungen und jährlich ein Apfelsaftfest, um jungen Menschen die Bedeutung der Streuobstwiesen zu vermitteln. Die Auszeichnung für die Geislinger ist mit einem Preisgeld von 1500 Euro verbunden.

Auf der Suche nach Grenzsteinen ist Willi Schick aus Bitz. Seit 2014 hat der heute 83-jährige 68 dieser Kulturdenkmale aufgespürt, ausgegraben, gesäubert und wieder aufgestellt. Er fertigt auch Dokumentationen von seinen Funden an, um diese Zeugnisse der Heimatgeschichte festzuhalten. Schick hat den Sonderpreis Kleindenkmale erhalten, der mit 500 Euro dotiert ist. Die anderen Preisträger kommen aus Waldenburg und Dörzbach im Hohenlohe, aus Bad Wildbad, Böhmenkirch, Herdwangen-Schönach, Billafingen und wie der Verein Streuobstpädagogen aus Weil im Schönbuch.

Für den musikalischen Rahmen sorgte eine Bläsergruppe des Musikvereins Geislingen.