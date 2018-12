Geislingen Annika Gaus schafft die Chinesisch-Prüfung

"In den Sommerferien habe ich wahnsinnig viel gelernt und auch sonst jeden Brücken- und Feiertag genutzt, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Noch nie musste ich mich selbstständig auf eine Prüfung vorbereiten und mich mit der komplexen Organisation des Konfuzius-Instituts auseinandersetzen", erklärt sie. Komplex sei schon allein das Anmeldeformular zur Prüfung, das die Gymnasiastin mit einem deutschen Steuerformular vergleicht – nur auf Chinesisch.

Gemeinsam mit ihrer Mutter ist Annika an einem Sonntag nach Erlangen gereist, um im dortigen Prüfungszentrum anzutreten. Unter den rund 80 Teilnehmern galt die Geislingerin als Ausnahme: Weder ist sie zweisprachig aufgewachsen, noch hat sie Chinesisch als ordentliches Schulfach am Gymnasium. Trotzdem hat sie eine besondere Leistung erbracht: Mit 192 von 200 möglichen Punkten hat sie das Examen mit Bravour bestanden und einmal mehr ihr Sprachtalent und ihre Zielstrebigkeit unter Beweis bestellt. "Ich bin natürlich sehr stolz und auch erleichtert, dass es so ausgegangen ist.",

Ob die Zehntklässlerin sich beruflich mit China und der chinesischen Sprache beschäftigen möchte, weiß sie aber noch nicht sicher: "Das muss jetzt kein Schlussstrich sein. In der kommenden Zeit steht für mich aber die Vorbereitung auf die Kursstufe und in absehbarer Zeit dann das Abitur an. Dann wird die Zeit sicherlich knapper."

Momentan hält sie sich mit dem Lesen von chinesischen Zeitungsartikeln, Gedichten oder dem Ansehen chinesischrn Videos fit. "Es ist ein bisschen wie bei einem Computerspiel: Ich wollte dieses Level sichern und deshalb bin ich zur Prüfung angetreten. Nehmen kann mir das jetzt keiner mehr!"