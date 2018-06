Der Binsdorfer Albverein ist mit der längsten Umlaufseilbahn Deutschlands auf den Schauinsland gefahren, den Freiburger Hausberg. Vorbei an Baumwipfeln und malerischen Hängen schwebte man sanft empor auf 750 Meter Höhe. Von der Gipfelstation aus startete ein Teil der 43 Wanderfreunde auf den Panoramaweg zu einer dreistündigen Tour, teils auf Naturpfaden, teils auf gut angelegten Wanderwegen. Die zweite Gruppe genoss eine kurze Rundwanderung oder den Rundumblick vom Eugen-Keidel-Turm in mehr 1300 Metern Höhe. Auf der Heimfahrt wurde der Ausflug mit einem Essen in Löffingen abgeschlossen. Foto: Verein