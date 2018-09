Geislingen Abbiegespur am Unfallschwerpunkt

Immer wieder kommt es an der Einmündung der L415 ins Balgenau zwischen Geislingen und Balingen zu teils schweren Unfällen. Das soll durch den Bau einer Linksabbiegerspur ein Ende finden.

Geislingen. Der Geislinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch über diesen Plan des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen gesprochen. Vor allem im Berufsverkehr ist die L 415 in diesem Bereich stark von Fahrzeugen frequentiert. Mehr als 10 000 Autos verkehren dort täglich.

Auf der Strecke kommt es an der Einmündung in die Straße Oberes Balgenau sowie auf den Feldweg gegenüber immer wieder zu gefährlichen Situationen. In den vergangenen Jahren ist nach Erhebung des RP auch die Zahl von Unfällen dort gestiegen.