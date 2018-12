Geislingen 18-Jähriger bekommt statt neuer Haft eine zweite Chance

Frisch aus der Justizvollzugsanstalt Adelsheim entlassen, wo er zwei Jahre und sieben Monate Jugendhaft abgesessen hatte, war der in Mazedonien geborene Angeklagte ohne Führerschein mit verschiedenen Autos unterwegs. Die habe er im Internet gekauft, gab er vor Gericht an.

Sein Pech: Er fuhr zu schnell und wurde in mehreren Orten geblitzt. Staatsanwalt Engel listete insgesamt acht Anklagepunkte auf. So war der 18-Jährige unter anderem in Ofterdingen, Frickenhausen, Stuttgart, Karlsruhe, Waiblingen und Ostrach wegen Fahrens ohne Führerschein und teilweise ohne die nötige Haftpflichtversicherung aufgefallen. Mit einem nicht zugelassenen Nissan hatte er in Lautlingen bei viel zu hohem Tempo einen Unfall verursacht. Dabei erlitt eine Mitfahrerin Verletzungen.

Ein Nachbar seiner Eltern in einer Kreisgemeinde rief im Juli dieses Jahres die Polizei, weil er beobachtete, wie der junge Mann an einem Auto andere Kennzeichen anbrachte. Als zwei Polizeibeamte auftauchten, beleidigte sie der Angeklagte unter anderem als "Pisser" und "Nazis". Die beiden Beamten konnten sich noch gut an den Vorfall erinnern, bei dem diese und andere Ausdrücke gefallen waren.