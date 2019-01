Geislingen 18 552 Euro bar: Narrenkasse ist wieder da

Andererseits könnte die Staatsanwaltschaft entsprechend der Strafprozessordnung, Paragraf 153a, auch auf die weitere Verfolgung verzichten oder das Verfahren ganz einstellen. Das wird sich entscheiden, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.

Matthias Zirkel hatt die Zunft seit Dezember kommissarisch geleitet und wurde in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag zum Vorsitzenden gewählt. Die Versammlung hat auch beschlossen, die Mitgliedsbeiträge der vergangenen zwei Jahre abbuchen zu lassen. Das war drei Jahre lang nicht geschehen – jetzt sollen die Vereinsfinanzen wieder in Ordnung kommen.

Nachdem die schwere Krise überwunden scheint, blicken die Zunftmitglieder nun zuversichtlich in die Zukunft: "Das Geld ist da, jetzt können wir wieder was machen", sagt Zirkel.

Am Dienstagabend haben er, sein Stellvertreter Tobias Joos, Kassierer Bernd Neuhoff und die übrigen Ausschussmitglieder sich zur ersten Sitzung getroffen – nicht zuletzt um darüber zu sprechen, was in der mit einem Fehlstart begonnenen Fasnet in Erlaheim noch möglich ist. Zumindest einen Umzug am Fasnetssonntag soll es aller Wahrscheinlichkeit nach geben.