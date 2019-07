Geisingen Eltern besorgt: Werden Kinder angesprochen?

Bringen Sie keine Namen außen sichtbar an der Kleidung oder am Schulranzen der Kinder an: Von Fremden mit Namen angesprochen zu werden, baut Vertraulichkeit auf.

Schicken Sie Ihr Kind auf festgelegten Wegen und wenn möglich mit anderen Kindern gemeinsam zur Schule, in den Kindergarten oder auf den Spielplatz. In der Gruppe fühlen sich Kinder sicherer.

Planen Sie für den Weg zur Schule oder zum Kindergarten Anlaufstellen oder sogenannte "Rettungsinseln", wo das Kind gegebenenfalls um Hilfe bitten kann.

Üben Sie mit Kindern, wie sie sich in bedrohlichen Situationen verhalten können. Dabei ist beim Gespräch mit Fremden ein ausreichender Abstand zu diesen wichtig.

Wenn Ihre Kinder von fremden Personen nach einem Weg gefragt werden, dürfen sie eine Antwort auch verweigern: Das ist nicht unhöflich.

In Gefahrensituationen sofort den Polizeinotruf 110 verständigen!