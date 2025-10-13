1 Palästinensische Kämpfer nehmen an der Beerdigung von fünfzehn Mitgliedern der Kassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, teil (Archivbild). Foto: Abed Rahim Khatib/dpa/Abed Rahim Khatib Die ersten von der Hamas freigelassenen Geiseln sind bereits nach Israel zurückgekehrt. Die Terrororganisation spricht nun davon, dass Israel sich im Krieg „ergeben“ habe.







Nach Freilassung der ersten von der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln hat die islamistische Hamas sich der Waffenruhe mit Israel verpflichtet. „Wir bekräftigen unsere Verpflichtung zur erreichten Vereinbarung und den damit verbundenen Zeitplänen, solange sich die Besatzung (Israel) daran hält“, teilte der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, mit. Die Einigung bezeichnete sie als Ergebnis der Standhaftigkeit des palästinensischen Volks im Widerstand gegen Israel.