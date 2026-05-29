Gehörlosen-Meisterschaft: Sara Schäfer holt drei deutsche Meistertitel

Die Simmozheimerin Sara Schäfer wird bei der deutschen Gehörlosen-Meisterschaft in Coburg dreifache deutsche Meisterin. Eine vierte Goldmedaille verpasst sie nur um Haaresbreite.
Die Sportschützin Sara Schäfer durfte sich bei den 63. deutschen Gehörlosen-Meisterschaften im Sportschießen im bayerischen Coburg gleich über vier Medaillen freuen. „Bis auf das Liegendschießen sind alle Starts sehr gut gelaufen“, freute sich Schäfer über drei Goldmedaillen – im Kleinkaliber-Dreistellungskampf mit guten 560 Ringen, auf der 100-Meter-Distanz mit 289 von 300 möglichen Ringen und auf der 50-Meter-Distanz mit 273 Ringen. Es hätte sogar fast eine vierte Goldmedaille mit dem Luftgewehr gereicht. Am Ende ihres 60-Schuss-Programms fehlte ihr jedoch mit 607,0:606,9 im Vergleich mit Sabrina Eckert (GSV München) nur ein Zehntel.