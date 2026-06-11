Geheimtipps in Gechingen: Das sind die schönsten Plätze für Picknick, Ruhe und Sonnenuntergänge

Es genügen schon ein paar Schritte abseits der Straße und die Landschaft verändert sich spürbar: Wer Gechingen besucht oder die eigene Heimat neu entdecken möchte, findet rund um die Gemeinde zahlreiche Natur- und Aussichtspunkte. Bürgermeister Jens Häußler hat auf Nachfrage unserer Redaktion einige Empfehlungen zusammengestellt – von besonderen Sonnenauf- und Sonnenuntergängen bis zu Wanderwegen und Rastplätzen.

Für Frühaufsteher lohne sich ein Ausflug westlich des Gewerbegebiets. Auf dem Feldweg bei der Firma Dürr Optronik biete sich ein weiter Blick über die Landschaft. Hier lasse sich besonders gut der Sonnenaufgang beobachten.

Wer lieber den Abend genießt, findet gleich mehrere geeignete Orte für den Sonnenuntergang. Zu den Empfehlungen von Bürgermeister Häußler gehört die Kastanie an der Bergwaldsteige unterhalb des Spielplatzes Bergwald. Von dort öffne sich der Blick nach Westen. Je nach Jahreszeit biete auch der Zimmerplatz schöne Perspektiven auf den Sonnenuntergang und die umliegende Landschaft.

Plätze für eine Pause im Grünen

Einen einzelnen Ort der Ruhe möchte Häußler nicht hervorheben. Vielmehr sei es die abwechslungsreiche Landschaft rund um Gechingen, die zur Erholung beitrage. Besonders reizvoll sei der Wechsel zwischen Wald, Wiesen, Äckern und Hecken, den man beim Wandern, Spazierengehen, Joggen oder Radfahren erleben könne. Auch der Wald selbst habe zu unterschiedlichen Jahreszeiten seinen besonderen Reiz. Gerade im Frühjahr sowie während der Herbstfärbung eigne er sich hervorragend für ruhige Naturerlebnisse.

Und wo finden Besucher die schönsten Picknick- oder Rastplätze? Für eine entspannte Pause unterwegs gibt es am Jungscharplatz und am Alten Sportplatz geeignete Rast- und Picknickmöglichkeiten, so der Tipp des Bürgermeisters.

Waldweide zählt zu Favoriten

Besuchern, die nur wenige Stunden Zeit haben, empfiehlt Häußler insbesondere den Masenwald mit der Häberle Planie. Auch die Waldweide zählt zu seinen Favoriten. Außerdem lohne sich der Jungscharplatz mit der großen Eiche westlich des Platzes auf der anderen Seite des Waldwegs für einen kurzen Abstecher.

Wissenswertes über die heimische Landschaft

Wer mehr über die Natur rund um Gechingen erfahren möchte, findet beim Naturlehrpfad des Schwarzwaldvereins an der Röserhütte spannende Informationen. Der Eulenpfad lädt dazu ein, Fragen zu beantworten, und zudem kann Wissenswertes über Bäume, Trockenmauern und die heimische Landschaft entdeckt werden, wie Martina Franke, eine der drei Vorsitzenden der Ortsgruppe Gechingen des Schwarzwaldvereins, erzählt.

Unsere Empfehlung für Sie Tierische Helfer in Gechingen Rinder und Ziegen schaffen ideale Bedingungen für seltene Fledermäuse Zwischen den Buchen und Eichen im Masenwald lassen sich wieder Weidetiere entdecken. Diese leisten wertvolle Arbeit für strukturreiche Lebensräume.

Wanderer sollten überdies einen Blick auf die Übersichtstafel vor der Bäckerei Raisch werfen. Dort sind drei Wanderwege beschrieben, die in Richtung Sieben-Tannen und Modellflugplatz, Dachtel und Deufringen sowie Althengstett führen, sagt Franke. Mit Streckenlängen zwischen acht und zwölf Kilometern würden sie einen guten Überblick über die abwechslungsreiche Landschaft rund um Gechingen bieten.