Geheimtipps in Gechingen: Das sind die schönsten Plätze für Picknick, Ruhe und Sonnenuntergänge

Von Aussichtspunkten bis Picknickplätzen: Diese Orte in Gechingen empfiehlt Bürgermeister Jens Häußler.
Es genügen schon ein paar Schritte abseits der Straße und die Landschaft verändert sich spürbar: Wer Gechingen besucht oder die eigene Heimat neu entdecken möchte, findet rund um die Gemeinde zahlreiche Natur- und Aussichtspunkte. Bürgermeister Jens Häußler hat auf Nachfrage unserer Redaktion einige Empfehlungen zusammengestellt – von besonderen Sonnenauf- und Sonnenuntergängen bis zu Wanderwegen und Rastplätzen.