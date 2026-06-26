Geheimtipp Josefstraße: Womit diese versteckte Donaueschinger Ladenzeile punktet

Die Josefstraße in Donaueschingen ist eine dieser Straßen, in denen sich das Alltägliche aneinanderreiht, wo jeder Laden seine eigene kleine Geschichte erzählt. Dennoch steht die Straße im Schatten der Stadtmeile Karlstraße, in der sich ein Großteil der Einzelhändler und Gastronomie befindet. Doch auch die Josefstraße hat viel zu bieten: Es klackern Automaten, Friseurstühle drehen sich und der Duft von frisch Gegrilltem zieht über den Gehweg.

Johann Duldinger führt sein Orthopädiegeschäft seit 1993. Er ist überzeugt, dass seine Orthopädie in der Karlstraße in Donaueschingen nicht besser aufgehoben gewesen wäre. Foto: Nadja Varsani Dazwischen befindet sich ein Schuhladen, der vom ersten Kinderschuh bis zum bequemen Alltagsschuh alles bereithält. „Vor der Eröffnung sagte man meiner Oma von der Stadt aus, dass das hier keine Geschäftsstraße sei. Sie würde mit ihrem Schuhgeschäft schnell wieder weg sein“, sagt Jasmina Bressel, stellvertretende Geschäftsführerin des Schuhhaus Duldinger.

Zwischen Bahnhofstraße und Innenstadt in Donaueschingen liegt die manchmal weniger beachtete Josefstraße. Den Geschäften dort scheint das keinen Abbruch zu tun. Foto: Nadja Varsani

Doch sie sind immer noch da – 2025 waren es 50 Jahre. Es habe damals von der Stadt nicht viel Unterstützung gegeben und immer noch spiele sich das Hauptgeschehen in der Karlstraße ab. „Alle Veranstaltungen finden dort statt, mit Ausnahme des von meiner Mutter mit initiierten Josefstraßenfest zum 20-jährigen Bestehen“, so die 33-Jährige, die das Geschäft gemeinsam mit ihrer Mutter Jutta Weißer leitet.

So hat sich die Josefstraße verändert

An der Lage würde sie heute nichts ändern. „Der Standort ist zentral und man kann vor der Haustür parken, das ist ideal für uns.“ Ein paar Häuser weiter in der Duldinger Orthopädie zeigt sich auch Johann Duldinger zufrieden mit der Örtlichkeit. Der Onkel von Jasmina Bressel führt dort das Geschäft seit 33 Jahren und „für ihn habe sich alles zum Positiven gewendet.“ Seit es die Umgehungsstraße gebe und der Schwerlastverkehr nicht mehr an seinem Geschäft vorbeifahre, habe sich die Josefstraße sehr verändert.

Bahnhof, Ärztehaus, Parkplätze – das zieht

„Vor allem das nahe gelegene Ärztehaus, das die Post ersetzt hat, ist für mein Geschäft ein glücklicher Umstand“, so der 60-Jährige. „Bahnhofsnähe und Parkplätze vor der Haustüre, das hilft“, so bewertet Barin Jankir von Barin Beauty ihren Standort in der Josefstraße. Zuvor habe ihr Mann in Blumberg einen Barbershop gehabt. Nachdem sie dann ihren Friseurmeister absolviert hatte, eröffnete das Paar 2024 ihr Geschäft in der Josefstraße. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Barin Jankir, die 2014 mit ihrem Mann aus Syrien nach Deutschland kam.

Jahrelang lockte das 1000 & 1 Geschäft in der Josefstraße 35 in Donaueschingen mit Geschenkartikeln. „Der Laden ist bis auf Weiteres geschlossen“, verrät nun ein Zettel an der Eingangstür. Auch Christine Haus vom City-Management kann dazu keine Angaben machen. „Wie es mit der Immobilie weitergeht, ist derzeit noch unklar. Wir konnten Familie Kupprion bisher nicht erreichen“, sagt Haus. Foto: Nadja Varsani

Auch Überraschungen hält die Josefstraße bereit. So wird es künftig einen Laden mit Brautmode, Geschenkideen und Schmuck geben. Das Geschäft feiert seine Eröffnung am 4. Juli ab 11 Uhr. Inhaberin ist Tamara Hanke, bekannt unter dem Namen Miss Coco, aus Markdorf.