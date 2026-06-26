Geheimtipp Josefstraße: Womit diese versteckte Donaueschinger Ladenzeile punktet

Junge und alteingesessene Geschäfte prägen das Bild der Straße, die im Schatten der Karlstraße ihr Dasein fristet. Warum für manche der Standort aber geradezu perfekt ist.
Die Josefstraße in Donaueschingen ist eine dieser Straßen, in denen sich das Alltägliche aneinanderreiht, wo jeder Laden seine eigene kleine Geschichte erzählt. Dennoch steht die Straße im Schatten der Stadtmeile Karlstraße, in der sich ein Großteil der Einzelhändler und Gastronomie befindet. Doch auch die Josefstraße hat viel zu bieten: Es klackern Automaten, Friseurstühle drehen sich und der Duft von frisch Gegrilltem zieht über den Gehweg.