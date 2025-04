Geheimtipp für Brautpaare: Pünktlich zur Gartenschau – neuer Führer für Friedrichstaler Kappelle

Anhaltende Trockenheit Feuerwehr löscht Böschungsbrand in Baiersbronn

Die weiter andauernde Trockenheit wird zunehmend zum Problem: Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr erneut zu einem Flächenbrand ausrücken. Eine etwa 48 Quadratmetergroße Fläche nahe des Höferköpflewegs in Baiersbronn stand in Flammen.