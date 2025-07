Eine Grenze gehört zum menschlichen Zusammenleben. Sie genießt von alters her höchsten Schutz und gilt als absolut unverletzlich.

Im Mittelalter wurden in den Gemeinden „Untergänger“ bestellt, vertrauenswürdige und kundige Männer, die allein berechtigt waren, Grenzen zu markieren. Das Problem war, dass bei Grenzstreitigkeiten die Gemeinde vom Erinnerungsvermögen eines einzelnen abhängig war.

Deshalb wurden nach dem Mittelalter die „Zeugen“ eingeführt. In einem Tübinger „Handbuch für Untergangsrichter“ von 1830 hieß es: „Es werden nämlich unter den Stein oder an der Seite desselben gewisse Merkmale gelegt. Die Untergänger nennen dergleichen Merkmale: Zeugen, Geheimnisse, Jungen, Beleg, Gemerk, Beilagen, Eier. Ihre Anzahl ist unbestimmt. Jeder Untergänger führt seine eigene Zeugenschaft, die er bis zu seinem Tode niemand eröffnen darf.“

Modellierte Zeugen

Später benutzten Landvermesser flache Ton- oder Lehmplättchen, die rund, oval oder viereckig geformt waren. Zur Herstellung dieser Zeugen verwendete man ein Model, in welchen der Ton mit den Fingern hineingedrückt, die Rückseite mit einem Draht abgeschnitten wurde. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts kamen aus den Ziegeleien und Hafnerwerkstätten modellierte Zeugen mit den Wappen und Namen der Gemeinden in den Handel. Jedoch wurden auch damals die Zeugen heimlich unter den Marksteinen versteckt.

Bezeugt wurde auf diese Art im Elsass und in der alemannischen Schweiz, in Baden und in Württemberg, in Hessen und in Thüringen. Auch in Bayern war die Zeugenlegung unter der Bezeichnung „Siebenergeheimnis“ üblich.

Das Museum ist am Sonntag, 6. Juli, von 14 bis 17 Uhr (letzter Einlass 16.30 Uhr) geöffnet.