Geheimnis in Interview gelüftet: TikTok-Zwillinge Lisa und Lena haben einen Bruder

Sie sind die vermutlich bekanntesten Zwillinge Deutschlands: Lisa und Lena. Die Schwestern wurden durch ihr TikTok-Videos berühmt – als sie damit anfingen, hieß die Plattform noch Muical.ly. Heute folgen ihnen auf TikTok und Instagram Millionen, auch wenn sie dort inzwischen getrennte Wege gehen. Lena Mantler arbeitet als Model in New York, ihre Schwester ist verheiratet und erwartet ein Kind.

Dass die Schwestern aus Stuttgart von ihren Eltern adoptiert wurden, damit gehen sie schon länger offen um. Wie sich kürzlich herausstellt, haben die beiden auch einen Bruder, der ebenfalls berühmt ist – zwar nicht so sehr wie seine Schwestern, aber doch ein bisschen zumindest.

Lisa und Lena: Wer ist der Bruder der Mantler-Zwillinge?

Es handelt sich um den deutschen Rapper und Sänger TheDoDo. Der 1995 in Ulm geborene Dominic Niklas Seifert. Sein Debütalbum „Komm mit“ veröffentlichte er 2019, seine erfolgreichste Single „Endorphine“ aus dem Jahr 2020 hat auf Youtube mehr als vier Millionen Abrufe. Auch mit dem Bietigheimer Rapper Baus arbeitete er schon zusammen (“Rockstar“).

Dass er der leibliche Bruder von Lisa und Lena ist, erzählte TheDoDo (beinahe) nebenbei in einem ausführlichen Interview mit HipHop.de. „Ehrlich gesagt, hab ich mir immer vorgenommen, nie darüber zu sprechen. Aber ich sag es jetzt: Lisa, Lena und ich sind Geschwister.“ Er sei von verschiedenen Personen in der Vergangenheit darauf angesprochen worden, „bevor Gerüchte die Runde machen“ wolle er lieber Klarheit schaffen.

Hier gibt es das komplette Interview mit TheDoDo:

Lisa und Lena: Mutter war drogenabhängig – sagt der Bruder

Ein richtiges Verhältnis zu seinen leiblichen Schwestern habe er aber nicht. „Wir haben die gleiche Mutter, den gleichen Vater. Aber wir folgen uns nur über Social Media – das ist alles bisschen komisch.“ Er sei aber „mega stolz“ auf die zwei. Es sei „krass“, was Lisa und Lena erreicht hätten. Die drei eint eines: Sie hatten keine einfache Kindheit.

Der Grund für die Trennung in der Kindheit ist indes ein trauriger. Die Mutter der drei sei drogenabhängig gewesen, ihr Vater saß im Gefängnis. Zumindest erzählt es der Rapper so in dem Interview. Die drei Kinder kamen früh in Pflegefamilien, der Bruder in eine andere als seine Schwestern, die damals „noch Babys“ waren.

Später zog „TheDoDo“ zu seinem Vater an den Bodensee, seine Schwestern wuchsen im Raum Stuttgart auf. Der 28-Jährige habe nur sporadisch Kontakt zu Lisa und Lena. Er hoff die beiden seien ihm nicht böse, dass er das Verwandtschaftsverhältnis nun öffentlich gemacht habe.