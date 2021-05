Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Das große Haus in der Rottweiler Fußgängerzone ist recht unscheinbar. Nichts deutet darauf hin, was sich in den vergangenen Jahren hinter den Mauern verbarg: Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Eine riesige Sammlung, die jetzt in einer geheimen Aktion verpackt und abtransportiert wurde. Die Reise führte nach Österreich.