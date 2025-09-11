Geheimdienste: Krisendiplomat Jäger soll BND noch schlagkräftiger machen

Wachwechsel beim Bundesnachrichtendienst: Der bisherige Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, löst nach neun Jahren Bruno Kahl an der Spitze des Auslandsgeheimdienstes ab.
Berlin - Der erfahrene Krisendiplomat Martin Jäger soll den Bundesnachrichtendienst angesichts von Kriegen, Krisen und wachsender hybrider Bedrohung noch schlagkräftiger machen. "Unser Anspruch muss sein, dass wir auch nachrichtendienstlich das allerhöchste Niveau erreichen", sagte der Beauftragte der Bundesregierung für die Nachrichtendienste und Kanzleramtschef Thorsten Frei der Deutschen Presse-Agentur zum Führungswechsel an der Spitze des deutschen Auslandsnachrichtendienstes.