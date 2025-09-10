Geheimdienste: Erfahrener Krisendiplomat Jäger übernimmt BND-Spitze

1 Der bisherige deutsche Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, übernimmt das Amt des Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes. Foto: Kay Nietfeld/dpa Nach neun Jahren an der Spitze des deutschen Auslandsnachrichtendienstes wechselt Bruno Kahl auf eigenen Wunsch an den Heiligen Stuhl. Sein Nachfolger als BND-Präsident war bisher Botschafter in Kiew.







Berlin - Der Bundesnachrichtendienst (BND) bekommt an diesem Donnerstag mit dem bisherigen Krisendiplomaten Martin Jäger einen neuen Präsidenten. Zwei Tage nach seinem 61. Geburtstag löst der bisherige deutsche Botschafter in der Ukraine an der Spitze des deutschen Auslandsgeheimdienstes Bruno Kahl ab. Der 63 Jahre alte Kahl wechselt nach neun Jahren im Amt als deutscher Vertreter an den Heiligen Stuhl in Rom. Kahl hatte sich den Wechsel an den Vatikan schon länger gewünscht.