Geheimdienste: BND will mit mehr Transparenz für größere Akzeptanz sorgen

BND will mit mehr Transparenz für größere Akzeptanz sorgen

2 Hier gibt es für Besucher zu sehen, was für die Öffentlichkeit bislang unzugänglich an. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der Bundesnachrichtendienst hat das Konzept seines Besucherzentrums überarbeitet. Künftig sind auch spontane Besuche beim deutschen Auslandsgeheimdienst möglich. Die neue Offenheit hat Gründe.









Berlin - Der Bundesnachrichtendienst öffnet sich stärker der Öffentlichkeit und will mit mehr Transparenz die Akzeptanz seiner Arbeit steigern. Dafür soll das Besucherzentrum des deutschen Auslandsgeheimdienstes in Berlin vom 6. August an auch ohne die bisher nötige Gruppenanmeldung besucht werden können, wie BND-Präsident Bruno Kahl bei der Eröffnung der Erweiterung des Zentrums ankündigte.