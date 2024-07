Gehaltserhöhung: Amazon erhöht Einstiegslohn in der Logistik

1 Ein Amazon-Paket auf dem Förderband einer Zustellstation Foto: Richard Vogel/AP/dpa

Mit rund 1,5 Millionen Angestellten ist Amazon einer der weltgrößten Arbeitgeber. In Deutschland sollen es bis Jahresende 40 000 sein, die Mehrheit in der Logistik. Diese sollen mehr Geld bekommen.









München - Der US-Konzern Amazon will den Einstiegslohn für seine Beschäftigten in der Logistik um einen Euro auf 15 Euro und mehr erhöhen. Das kündigte die deutsche Amazon-Gesellschaft am Mittwoch in München an. Gelten soll das ab September, das Unternehmen hat demnach Gespräche mit den Betriebsräten aufgenommen. Das bisherige Einstiegsgehalt war 14 Euro "und mehr" - letzteres bedeutet, dass die Gehälter regional leicht unterschiedlich sein können.