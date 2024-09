Gegner TSV Albeck: SV Oberreichenbach hat schlechte Erinnerungen

1 Sara Hartmann (rechts) ist beim SV Oberreichenbach Teil der Viererkette. Foto: Kraushaar

Mit 0:7 verlor der SV Oberreichenbach zuletzt in Albeck. Nun kommt es zu diesem Duell. Genau andersherum sieht es in Berneck aus.









Die beiden Frauen-Landesligisten aus dem Kreis Calw stehen am Sonntag vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen: Der SV Oberreichenbach spielt in Albeck, die Spvgg Berneck/Zwerenberg empfängt die SG Altheim. TSV Albeck – SV Oberreichenbach (Sonntag, 11 Uhr). An das letzte Spiel im 140 Kilometer entfernten Albeck hat der SV Oberreichenbach noch schlechtere Erinnerung. Mit 0:7 brach eine wahre Torlawine über den Aufsteiger herein. Verständlich, dass SVO-Trainer Holger Simon vorrangig darum bemüht ist, seine Defensive auf die TSV-Angreiferinnen um Torjägerin Selina Rittlinger einzustellen. Die Viererkette mit Sara Hartmann, Marie und Celine Steeb sowie Naemi Schwips steht, davor Lilly Tubach auf der Sechs. Im Mittelfeld baut Simon auf Katarina Bott und Eva Kuhnle. Meike Schober und Vivien Wielandt sollen abwechselnd die einzige Spitze Jana Sophie Albrecht unterstützen. Spvgg Berneck/Zwerenberg –SG Altheim (Sonntag, 11 Uhr). Mit einem nicht erwartbaren 3:2-Ssieg beim TSV Sondelfingen ist die Spvgg Berneck/Zwerenberg erfolgreich in die neue Saison gestartet – und das nach vier Niederlagen in den letzten beiden Spielzeiten gegen einen starken Gegner, der in der letzten Saison den dritten und im Jahr davor den zweit Platz belegt hatte. Am Sonntag gegen die SG Altheim ein umgekehrtes Bild: Die Berneckerinnen haben nach dem Abstieg aus der Verbandsliga alle vier Begegnungen gegen den Gegner aus dem Alb-Donau-Kreis gewonnen. Außer der positiven Bilanz im direkten Vergleich der beiden letzten Jahre spricht für das Team von Trainer Manuel Gall, dass die Altheimerinnen im ersten Saisonspiel gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen eine 2:4-Niederlage einstecken mussten.