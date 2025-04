Gegner des VfB Stuttgart: So ist die Lage beim 1. FC Heidenheim

So ist die Lage beim 1. FC Heidenheim

Anders als in den Jahren zuvor fühlt sich das Duell mit dem VfB Stuttgart für Trainer vom Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim diesmal tatsächlich wie ein „Derby“ an. „Nachbarschaftsduell ist mir zu wenig“, sagte der 51-Jährige vor der Partie beim deutschen Fußball-Vizemeister am Freitag (20.30 Uhr/Liveticker). Der VfB ist Tabellenelfter. Heidenheim kämpft darum, bis zum Ende der Bundesliga-Saison den Relegationsplatz 16 zu verteidigen.