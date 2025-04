1 Trainer Mitch Kniat steht mit Arminia Bielefeld vor besonderen Wochen. Foto: imago//Noah Wedel

Beendet die Arminia die Saison als Dritter, findet das Endspiel um den DFB-Pokal zwischen zwei Aufstiegsspielen statt – mit jeweils kurzen Pausen.









Es ist das Spiel schlechthin für Arminia Bielefeld: Zum ersten Mal überhaupt in seiner Vereinshistorie steht der Drittligist im Finale des DFB-Pokals, wo er am 24. Mai im Berliner Olympiastadion auf den VfB Stuttgart trifft. Bevor es aber so weit ist, geht es für die Ostwestfalen auch im Liga-Alltag um eine Menge.