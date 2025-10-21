Gegner des VfB Stuttgart: Domenico Tedesco und sein großes Abenteuer Fenerbahce Istanbul

Der VfB trifft in der Europa League auf ein bekanntes Gesicht: Domenico Tedesco, einst VfB-Jugendcoach, ist seit September Trainer von Fenerbahce Istanbul – und hat schon viel erlebt.

Die Wohnsituation ist seit etwas mehr als einer Woche komfortabler geworden für Domenico Tedesco. In den ersten Wochen als neuer Coach von Fenerbahce Istanbul hatte sich der 40-Jährige ein Bett in einen kleinen Raum neben seinem Trainerbüro gestellt. Tedescos Credo: Es gibt so viel zu arbeiten, ich bin eh von morgens bis nachts hier, also kann auch gleich am Trainingsgelände schlafen.

Inzwischen ist der Mann, der seit 9. September dieses Jahres im Amt ist beim Traditionsclub, dann doch in ein Hotel gezogen. Allein: Die Arbeit wird nicht weniger. Und wirklich Ruhe hat Tedesco, ob im Trainerzimmer oder im Hotel, wenn überhaupt wohl nur nachts gefunden. Zu laut und schrill ist sein neuer, stets bebender und pulsierender Verein mitsamt den heißblütigen Fans. So kam es, dass nach den ersten Tedesco-Partien im Amt schon eine Art Trainerdiskussion angezettelt wurde.

Das große Abenteuer von Domenico Tedesco

Der Grund war ein einfacher: Ali Koc, der Tedesco verpflichtet hatte, hat inzwischen die Präsidentschaftswahlen bei Fenerbahce verloren. Seit dem 21. September ist Sadettin Saran der neue Fener-Chef. Und der soll, nun ja, prinzipiell eher keine allzu hohe Hemmschwelle für die Entlassung eines von seinem Vorgänger verpflichteten Coaches haben. Im September hatte sich Fener zudem zwei Remis in der Liga und eine 1:3-Niederlage bei Dinamo Zagreb in der Europa League geleistet – es soll schon Trainer in Istanbul gegeben haben, die nach einem solch veritablen Negativlauf mit einer Niederlage aus drei Partien vom Hof gejagt wurden: Seit dem Jahr 2020 hat es vor Tedesco elf Trainer gegeben.

Der Deutsch-Italiener aber blieb im Amt. Weil sich der neue Präsident dem Vernehmen nach in der Mannschaft umhörte und die Rückmeldungen positiv waren, was die Arbeit des neuen Trainers anbelangt. Sadettin Saran hat Tedesco vor ein paar Wochen öffentlich das Vertrauen ausgesprochen (dass das nach der nächsten möglichen Niederlage schnell wieder einkassiert werden kann, steht auf einem anderen Blatt).

Domenico Tedesco und sein spezieller Club Fenerbahce Istanbul

„Fenerbahce ist ein großer Club mit großer Historie, einer unglaublichen Wucht und fantastischen Fans“, sagt Tedesco selbst: „Natürlich herrscht hier auch Druck – aber wenn du für so einen großen Verein arbeitest, ist das ganz normal, damit muss man umgehen können.“

Tedesco hat das Traineramt bei Fenerbahce von einem gewissen Jose Mourinho übernommen, der in den Play-offs im Sommer die Qualifikation zur Champions League verpasst hatte – und eine Mannschaft hinterließ, die nicht den fittesten Eindruck macht. Der neue Präsident zumindest sprach unlängst von einer desaströsen Kondition des Teams. Er betonte, dass im Sommer nicht gut gearbeitet worden sei und man die Auswirkungen bis jetzt spüre. So gehen die Kräfte bei den Fener-Profis bisweilen nach 60 oder 70 Minuten aus. Ein Punkt, von dem der VfB an diesem Donnerstag am dritten Europa-League-Spieltag in Istanbul (18.45 Uhr) profitieren könnte.

Aber schlechte Ausdauerwerte hin oder her – Tedesco hat mit dem Blick auf die vergangenen Wochen eine Art Wende geschafft. Sein Punktschnitt in der Liga liegt bei 2,2. Fener ist Tabellendritter und holte Anfang Oktober mit dem 2:1 gegen OGC Nizza auch den ersten Dreier in der Europa League. Tedescos Fußball ist dabei offensiver ausgerichtet als der des Vorgängers Mourinho, der den Mannschaftbus, wenn es denn erlaubt wäre, bei jedem Spiel höchstselbst im eigenen Fünfmeterraum parkte, um dem Gegner so das Tor zu verbarrikadieren.

Tedesco setzt eher auf einen gepflegten Spielaufbau – und fordert nun den VfB, bei dem er einst seine ersten Schritte als Trainer machte. „Das Spiel gegen den VfB ist schon ein besonderes für mich“, sagt der Coach: „Ich komme aus der Region – und der Verein gab mir die Chance, als Trainer im Jugendbereich Fuß zu fassen.“

Februar 2014: Domenico Tedesco als B-Jugendcoach des VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Das war im Jahr 2008 in der E-Jugend, später als Profitrainer betreute der in Aichwald im Kreis Esslingen aufgewachsene Tedesco unter anderem noch Spartak Moskau, RB Leipzig und die belgische Nationalelf, bei der er nach etwas weniger als zwei Jahren im Amt im Januar 2025 entlassen wurde. Jetzt hat sich der Coach in das Abenteuer Istanbul gestürzt – wohlwissend, dass die Ansprüche bei Fenerbahce die höchsten sind. Denn für die heißblütigen Fener-Fans zählt am Ende nur der Gewinn der Meisterschaft.

Die bisher letzte errang der Rekordmeister im Jahr 2014 – aktuell wirkt der große Stadtrivale Galatasaray, der im Sommer mächtig aufrüstete (unter anderem mit den Deutschen Ilkay Gündogan und Leroy Sané) enteilter denn je. Sechs Punkte beträgt der Rückstand in der Liga. Mit dem Blick auf die vergangenen Jahre hat Fener mit dem Rivalen allgemein nicht Schritt halten können, weder strukturell noch finanziell: Trainer kamen und gingen, zahllose Spieler ebenso, einen klaren Plan gab es nicht. Aktuell plagen den Club obendrein Schulden in Höhe von 450 Millionen Euro.

Einen spannenden Job hat Domenico Tedesco da also angetreten. Sicher ist: Leise und langweilig werden die Dinge für den Aichwalder Mann in Istanbul nicht.