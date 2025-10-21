Gegner des VfB Stuttgart: Domenico Tedesco und sein großes Abenteuer Fenerbahce Istanbul

Der VfB trifft in der Europa League auf ein bekanntes Gesicht: Domenico Tedesco, einst VfB-Jugendcoach, ist seit September Trainer von Fenerbahce Istanbul – und hat schon viel erlebt.
Die Wohnsituation ist seit etwas mehr als einer Woche komfortabler geworden für Domenico Tedesco. In den ersten Wochen als neuer Coach von Fenerbahce Istanbul hatte sich der 40-Jährige ein Bett in einen kleinen Raum neben seinem Trainerbüro gestellt. Tedescos Credo: Es gibt so viel zu arbeiten, ich bin eh von morgens bis nachts hier, also kann auch gleich am Trainingsgelände schlafen.