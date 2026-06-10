Gegner des SC Lahr: Der FC Holzhausen ist so etwas wie ein „Stammgast“ in der Relegation

In den finalen Duellen um den Aufstieg trifft der SC Lahr auf den FC Holzhausen. Die Württemberger wollen zurück in die Oberliga – und kennen sich mit der Relegation aus.
Es war wenige Tage nach Weihnachten 2025, da erhielten die Hoffnungen des FC Holzhausen auf den Aufstieg in die Oberliga einen Dämpfer. Beim Hallenturnier der TSG Balingen wurde Toptorjäger Janik Michel von Sanitätern mit einer Trage vom Feld gebracht. Wenig später war klar: Die Achillessehne ist gerissen und der wohl wichtigste Spieler des Verbandsligisten wird lange fehlen. Im Juni 2026, fast ein halbes Jahr später, steht der Verein aus dem Sulzer Teilort am Neckar in der Relegation zur Oberliga. Denn auch ohne Michel, der in seiner Karriere auch schon beim SSV Ulm und dem SV Elversberg spielte, sicherte sich der FCH souverän die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga Württemberg. Primus Young Boys Reutlingen war über die Saison hinweg zu konstant und hatte am Ende zehn Punkte Vorsprung.