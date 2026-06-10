Gegner des SC Lahr: Der FC Holzhausen ist so etwas wie ein „Stammgast“ in der Relegation

In den finalen Duellen um den Aufstieg trifft der SC Lahr auf den FC Holzhausen. Die Württemberger wollen zurück in die Oberliga – und kennen sich mit der Relegation aus.

Es war wenige Tage nach Weihnachten 2025, da erhielten die Hoffnungen des FC Holzhausen auf den Aufstieg in die Oberliga einen Dämpfer. Beim Hallenturnier der TSG Balingen wurde Toptorjäger Janik Michel von Sanitätern mit einer Trage vom Feld gebracht. Wenig später war klar: Die Achillessehne ist gerissen und der wohl wichtigste Spieler des Verbandsligisten wird lange fehlen. Im Juni 2026, fast ein halbes Jahr später, steht der Verein aus dem Sulzer Teilort am Neckar in der Relegation zur Oberliga. Denn auch ohne Michel, der in seiner Karriere auch schon beim SSV Ulm und dem SV Elversberg spielte, sicherte sich der FCH souverän die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga Württemberg. Primus Young Boys Reutlingen war über die Saison hinweg zu konstant und hatte am Ende zehn Punkte Vorsprung.

Auf den Ausfall ihres Toptorjägers reagierten die Verantwortlichen des FCH und verpflichteten im Winter Jovan Djermanovic. Der neue Angreifer schlug sofort ein und zudem sprangen andere Spieler in die Bresche. Außerdem macht sich die Arbeit des neuen Trainers Daniel Seemann bemerkbar. Der ehemalige Regional- und Oberliga-Spieler – unter anderem bei der TSG Balingen und dem SSV Reutlingen – legt viel Wert auf die Defensive.

„Als ich im Sommer gekommen bin, hatte ich von Anfang an eine klare Vorstellung von der Arbeit gegen den Ball. Und gerade nach den Abgängen von Fabio Pfeifhofer und Kevin Müller (zusammen 29 Saisontore 2024/2025, Anm. d. Red.) war mir auch klar, dass wir uns defensiv stabilisieren müssen“, sagte Seemann im April. Gesagt, getan: Mit 32 Gegentoren in 32 Saisonspielen ist der Schnitt einfach zu berechnen. Kein Team in der Verbandsliga Württemberg kassierte weniger Tore.

Neuer Coach hat die Defensive stabilisiert

In die beiden Duelle mit dem SC Lahr geht der FCH als württembergischer Vertreter fast schon traditionell als Favorit. Dass das jedoch nichts heißen muss, erfuhren die Holzhausener im vergangenen Sommer auf bittere Art und Weise. Denn auch in der Vorsaison landete die Mannschaft auf Platz zwei und das Ziel Oberliga-Aufstieg sollte über die Relegation realisiert werden.

Zunächst sah auch alles gut aus, denn im Hinspiel gab es zu Hause gegen den Türkischen SV Singen einen 2:0-Erfolg. Doch dann kam das irre Rückspiel. Bei Sommerhitze ging die Partie mit 3:1 für Singen nach 90 Minuten in die Verlängerung. Kurz vor Schluss traf die Elf vom Hohentwiel doppelt und stieg in die Oberliga auf.

Zwei Saisons lang in der Oberliga gespielt

Jene Liga, in die der FC Holzhausen unbedingt wieder möchte. Zwei Spielzeiten – 2022/2023 und 2023/2024 – war der Verein aus dem Sulzer Teilort bereits fünftklassig, ehe 2024 der Abstieg in die Verbandsliga folgte. Dass es jedoch überhaupt so weit kam, hat auch mit der Relegation zu tun. Denn bereits 2022 spielte der FC Holzhausen um den Aufstieg in die Oberliga, damals gegen den FC Denzlingen aus Südbaden. In beiden Partien ließen die Württemberger nichts anbrennen. Im Hinspiel vor den Toren Freiburgs gewann man bereits mit 5:0 – auch dank vier Treffern von Janik Michel. Im Rückspiel hieß es dann gar 6:1 für Holzhausen. Der Rest war Freude pur.

Vor vier Jahren stieg Holzhausen schon mal auf

„So einen Tag wird man nie vergessen – es war immerhin der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte“, erinnerte sich im Vorjahr Emanuele Ingrao, der damals gemeinsam mit Pascal Reinhardt Trainer beim FCH war. Sein damaliger Kollege blieb noch ein Jahr, ehe er zur SG Sonnenhof Großaspach wechselte. Mit dem selbst ernannten „Dorfklub“ schaffte er in den vergangenen beiden Jahren den schier unglaublichen Durchmarsch aus der fünftklassigen Oberliga in Liga drei und damit in den Profifußball. Ingrao ist mittlerweile beim Landesligisten SV Seedorf tätig.

Es ist davon auszugehen, dass auch die beiden Coaches von damals die Geschehnisse am Samstag in Lahr – und eine Woche später im Panoramastadion in Holzhausen – genau verfolgen werden. Denn dann möchte der „Stammgast“ in der Relegation zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Oberliga aufsteigen. Nicht nur aufgrund der Geschehnisse in Singen vor einem Jahr ist der württembergische Verbandsligavize allerdings gewarnt.