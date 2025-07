Rot und Schwarz sind die Vereinsfarben des „Dorfklubs“, der 1994 durch den Zusammenschluss zweier lokaler Vereine entstand.

Von 2014 bis 2020 mischte die SG im Profilager mit und setzte in der 3. Liga Akzente. Seither bemüht man sich, um die Rückkehr zu altem Glanz.

Große Vorfreude

Den wichtigen Schritt von der Oberliga in die Regionalliga hat die SG mit Pascal Reinhardt gemacht. Der frühere Trainer des FC Holzhausen und frühere Spieler des VfL Nagold ist schon voller Vorfreude aus die Saison. „Grundsätzlich freuen wir uns darauf, dass die Saison wieder los geht. Wir wollen einen neuen Weg gehen mit dem alten Glauben, dem alten Selbstvertrauen, das werden wir aus der zurückliegenden Spielzeit mitnehmen. Das haben wir auch in der Vorbereitung gezeigt. Uns war es wichtig, jedes Spiel zu gewinnen.“

Diesen Ansatz will die SG Sonnenhof Großaspach auch in der vierthöchsten deutschen Spielklasse verfolgen. „Uns ist egal, wie der Gegner heißt, sind aber schon auch demütig und kennen die Schwere der Aufgaben in der Regionalliga Südwest. Die Gegner haben nochmal eine andere Qualität. Wir sind da aber sehr zuversichtlich, da auch die Art und Weise, wie wir in der Vorbereitung gespielt haben, sehr sehr gut war. Auch im ersten Pflichtspiel im WFV-Pokal haben wir den Schwung mitgenommen“, weiß Reinhardt.

TSG ist noch präsent

Die TSG Balingen ist im Kopf des einstigen Bayern Amateure-Spielers noch sehr präsent, aufgrund der Duelle der Vorsaison und des Finals im WFV-Pokal. „Wir haben sie dreimal geschlagen. Das wissen beide Mannschaften. Die Siege waren immer überzeugend und immer verdient, doch wir wissen auch, dass Balingen eine Mannschaft ist, die man nicht ins Rollen kommen lassen darf, die spielerisch sehr sehr gut ist, die spielerisch zum Ende der Vorbereitung auch was umgestellt hat im Spiel mit dem Ball. Im Spiel gegen den Ball haben sie auch immer wieder unterschiedliche Facetten drin, laufen mal höher an, lassen sich auch mal tiefer fallen. Darauf werden wir vorbereitet sein. Wir freuen uns auf das Spiel und dass es jetzt endlich los geht“, sagt Reinhardt.

Zuschauer dürfen sich freuen

Die SG Sonnenhof Großaspach will die Euphorie mitnehmen in die neue Spielzeit. „Für uns wird jedes Spiel ein Highlight, egal ob zuhause oder auswärts. Da freuen wir uns drauf. Es wird ein geiles Spiel, ein geiler Fight mit zwei guten Mannschaften, die sich zum Start alles abverlangen werden, wo ne brutale Intensität drin sein wird und auch spielerisch alle Facetten drin sein werden. Da kann der Zuschauer sich auch auf ein Spektakel freuen, auf ein geiles Spiel, auf einen geilen Start.“

In der Vorbereitung blieb die SG Sonnenhof Großaspach weitestgehend von Verletzungen verschont. Die Neuzugänge wurden gut integriert. Dabei sind vor allem die Zwillingsbrüder Loris Maier (TSV Aubstadt) und Leon Maier (VfR Aalen) zu nennen, die im Mittelfeld wichtige Alternativen darstellen.